美國在當地時間周一（9日）宣布制裁4名被指涉及在香港壓制異見者，包括香港警務處國家安全處高級警司李桂華、警務處副處長劉賜蕙、國安公署副署長李江舟、國務院港澳辦副主任鄧中華。對此，中國外交部發言人汪文斌今（10日）表示，美方有關行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方敦促美方立即停止插手香港事務及撤銷所謂制裁。

汪文斌表示，美方公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對及強烈譴責。他又指，中國是法治國家，香港特區是法治社會，有法必依，違法必究；在國家安全受到現實威脅和嚴重損害、港府難以自行完成維護國家安全立法的情況下，中央從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，目的是懲治極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，保護絕大多數守法的香港居民，中央堅定支持港府有關部門和人員依法履職盡責。

汪文斌重申，香港是中國的香港，其事務純屬中國內政，任何外部勢力無權干涉；敦促美方立即停止插手香港事務，立即撤銷所謂制裁，不要在錯誤的道路上越走越遠。

(中時 )