8月底蔡英文總統突然宣布要開放萊豬進口，引發輿論譁然，質疑政府是否因為受到美國壓力才要罔顧民意堅持開放。對此，雲林菜農林佳新直言，他反對無配套倉促開放萊豬，並指農業談判一向是平等互惠，他更砲轟農委會內的「農為國本」，乾脆改成「喪權辱國」。

林佳新今在臉書上表示，「我再說一次，我堅決反對無配套倉促開放「萊豬」進口，今天你們可以不站出來，但明天一定後悔」。

林佳新指出，農業談判一向是對等互惠，但「互惠」在哪？得到什麼好處？政府說沒有；「對等」在哪？美國說吃，政府就叫我們吃吧。同時，他更痛批，農委會內的「農為國本」乾脆改成「喪權辱國」這四個字吧。

林佳新也說，你可以不喜歡我甚至不支持我，但為了下一代與年輕人們「不被迫餵養」，我們再次站出來吧。

網友們也留言回應，「萊豬如果沒有嚴格管控，想不要吃到是真的很難，豬肉和我們的生活真的關係太深了」、「我不管有無配套，我支持零檢出的」、「會不會是主動提出要米國進口？？」、「民進黨執政整個方向都是錯誤的，以為要跟馬英九不一樣，結果整個政策都是在害臺灣人」。

《假如，再假如，你知道那東西有萊劑，你還開放進口，是腦子壞掉嗎？》 我再說一次，我堅決反對無配套倉促開放「萊豬」進口，今天你們可以不站出來，但明天一定後悔 農業談判一向是對等互惠 但「互惠」在哪？得到什麼好處？政府說沒有 「對等」在... 由林佳新發佈於 2020年11月9日 星期一

(中時新聞網)