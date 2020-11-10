韓國最新的3,000噸級潛艦-安武號下水，它是「島山安昌浩級」(Dosan Ahn Changho Class,SS-083)的2號艦，具備6管垂直飛彈器，能夠發射巡弋飛彈或是彈道飛彈，有相當不錯的區域嚇阻力。

韓國先驅者報報導，這是韓國在2007年，啟動的「第3代韓國潛艦計畫」(KSS-III)的成果，該計畫投資了27.7億美元，以本土的技術要在2023年之前，建造的三艘3,000噸級柴電潛艦。

首艦以韓國獨立運動的政治家安昌浩為名(島山是他的雅號，因此全稱為「島山安昌浩」)，於2018年下水，預計今年年底正式就役。

2號艦「安武號」在11月10日下水，下水儀式在韓國南部慶尚南道巨濟市的大宇造船廠舉行。

美國國防採購計劃管理局（DAPA）的官員說，安昌浩級全長83.3公尺，寬9.6公尺，可搭載50名船員，具有絕氣密推進系統，並且可以在水下運行20天而不用浮出水面。安武號計劃於2022年12月完工並交付海軍，2024年1月正式服役。

安武號配備了6支垂直發射器，能夠發射潛射彈道飛彈（SLBM），因此理論上，它具有對陸地的攻擊力，要是SLBM具有大規模毀滅力，那就成了戰略潛艦。不過韓國沒有核武，因此軍事官員稱，這型潛艦仍是增強韓國防禦力的防衛武器。

該型潛艇的關鍵設備，包括先進戰鬥系統、聲納系統，都是用韓國自己的技術開發的，其中76％的部件，由韓國企業製造。

國防部長徐旭在儀式上說：「歷史告訴我們，和平不是免費的，和平是由國家的實力在維持。我相信安武號一定會為朝鮮半島，乃至整個世界的和平作出貢獻。」

安武也是韓國獨立運動的人物，本名安秉鎬、雅號青田。1910年，韓國遭到日本合併，安武逃亡到中國東北，組織韓國獨立軍。1920年，安武指揮鳳梧洞戰役與青山里戰役，率領韓國獨立軍擊敗了日本部隊。不過，安武也在該役中受傷，之後於1924年被捕。他於同年去世。

目前，韓國擁有9艘1,200噸級潛艦，和9艘1,800噸級潛艦。

(中時新聞網)