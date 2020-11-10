警方指出，鄭永和分隊長在餐敘當天已公開宣布無意續任，分局尊重其個人意願，正依相關程序另覓適當人選中。（翻攝鄭永和臉書）

台中市第四分局大墩派出所民防分隊長鄭永和的女兒日前酒駕，被黎明派出所警員逮捕送辦。黎明所長林澤聰上月底在一場警局舉辦餐會上，向鄭永和道歉還哭著說「到我為止」、「不然我所長不要做」。南屯區民覺得人民保母太委屈，10日自發性購買50幾顆肉包，為基層員警加油打氣，讓警方倍感窩心。

十月底南屯民防中隊部主辦民防績優人員表揚暨聯誼餐會，除分局高階警官外，各派出所主管均出席。席間大墩派出所民防分隊長鄭永和，不滿每年捐款上百萬元給分隊，女兒卻未受禮遇遭上銬逮捕，罵哭黎明所長林澤聰；引起黎明所民防幹部跳出來幫林說話，大嗆「有錢就了不起嗎？」雙方怒摔酒杯差點打起架。

林澤聰事後否認被羞辱，表示鄭永和一直很照顧他，因鄭分隊長餐會前一天，看到簡易判決公文才知道女兒酒駕，父女倆因此情緒激動整夜沒睡；他在席間主動向鄭分隊長說明，強調執法過程沒有問題，但對造成鄭父女心情不好他不斷道歉。

林澤聰說，他為避免鄭分隊長去找取締員警才強調「到我為止」，但鄭還是有點生氣，他才接著說「不然我所長不要做」；他會落淚是因「想到這麼支持警察的人，為了這件事心情不好，我也很難過。」

南屯區民獲悉警方取締酒駕，遭鄭分隊長責難，昨日自發性購買50幾顆肉包送到黎明派出所為基層員警加油打氣。四分局指出，鄭分隊長已表無意續任之意，分局已在另覓人選。鄭永和是現任行政院秘書長李孟諺的二姊夫。

據了解，鄭永和每年捐給大墩民防分隊100萬元，擔任5年分隊長至少捐出500萬元；他經營的禮品公司離大墩派出所約僅600公尺，但公司大門深鎖、電話也沒有人接。

(中時 )