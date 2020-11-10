三義鄉74歲徐姓老婦9日上午乘騎電動車到家中附近某間大型賣場購物，但取車時發現車子不見，擔心被偷走且店員協助調閱店外監視器，找尋未果，嚇得老婦趕緊報警求助。

苗栗警察分局三義分駐所9日上午10時30分接獲老婦報案，因老婦行動不便，電動車為自己平時自己外出代步使用，希望警方協助找回。所長姜名旂、警員陳彥勝接獲報案後先行安撫老婦情緒，並帶同徐婦到場找尋，但在老婦提供的停放位置找尋，均未發現電動車。

經警方依照老婦提供的停放時間調閱賣場及路口監視器詳細比對，發現老婦陳述的停車地點與監視器畫面不一致，這才讓案情「水落石出」。原來老婦記錯停車地點，所以才會誤以為電動車車遭竊，所幸警方細心查證並地毯式逐一尋找後幫忙釐清真相，找回消失的電動車。

苗栗警分局分局長楊贊鈞表示，本案同仁能在最短時間協助民眾找回電動車，秉持為民服務的高效率及同理心值得嘉許與讚賞。同時也呼籲大眾在停好車輛後可以用手機將現場位置拍下方便自己尋車。如果一時間找不到車輛也不用驚慌，可以致電警察單位請求協助。

(中時 )