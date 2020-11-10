雲林縣北港鎮邦尼熊公司提供小型「麻將衛生紙」，做為老年人與身心障礙者的休閒器具。（雲林縣復健青年協進會提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮邦尼熊家用紙品公司結合文創推出「麻將衛生紙」，每賣出1箱就捐10元，做為身障家園興建經費，並規畫「麻將衛生紙」比賽，藉此讓身心障礙學員預防失智、抗憂鬱，這幾天學員們勤練「麻將衛生紙」，準備在比賽中大展身手。

邦尼熊家用紙品公司除了生產衛生紙相關產品，也成立「北港故事館」，結合在地文化推出各種文創產品，最近以傳統國粹「麻將」為發想，將抽取式衛生紙外包裝印上萬字、筒子、索子、中、發、白等136種字樣，打造獨一無二的「麻將衛生紙」。

公司負責人吳品峰表示，因為想要讓消費者使用衛生紙時增添一些樂趣，所以才會研發「麻將衛生紙」，不同字樣的衛生紙由機械隨機裝箱，消費者可以蒐集136張牌，形成1副完整的「麻將衛生紙」，另外只要集滿萬字與中、發、白，即可獲贈「麻將登機行李箱」。

熱心公益的吳品峰得知「雲林縣復健青年協進會」正在募集身障家園興建經費，決定每賣出1箱「麻將衛生紙」便捐出10元，並免費提供100箱「麻將衛生紙」供協進會義賣。

吳品峰認為玩麻將手腦並用，可以預防失智、抗憂鬱，因此特別準備了8副小型「麻將衛生紙」，做為協進會老年人與身心障礙者的休閒器具，配合協進會本月21日在斗六市人文公園的愛心園遊會，舉辦「麻將衛生紙」比賽，邀請大家一起來做愛心。

(中時 )