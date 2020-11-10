網友無奈的表示，自己雖然發票對中1萬元，但卻開心不起來，因為中獎發票已經過期，讓他崩潰直呼「財神爺，對不起，我錯了！下次我一定不敢再忘記對發票了」。(圖擷取自爆廢1公社)

對發票是許多人的小確幸，若幸運中了獎金，就算金額只有最小的200元也令人雀躍。但日前有網友無奈的表示，自己雖然發票對中1萬元，但卻開心不起來，因為中獎發票已經過期，讓他崩潰直呼「財神爺，對不起，我錯了！下次我一定不敢再忘記對發票了」。

苦主在臉書社團「爆廢1公社」上貼出兩張照片表示，自己這輩子對發票中獎金額從沒超過1000元，但這次拿出發票一對，竟然中了1萬元，但仔細一看，兌獎時間早已截止。讓他崩潰直呼「財神爺，我錯了」，更說自己再也不會忘記對發票了。

原PO接著解釋，自己知道今年5、6月的發票還沒對過，但他忍不住拿出來「過期的發票還是會忍不住再拿來對，然後一邊對心中還一邊默念，不要中，不要中，因為中了也拿不到錢啊」。結果這樣的窘境真的讓他給碰上。

令人欲哭無類的遭遇貼出後，有網友分享自己的做法，「統一發票有一個很重要的原則，過期的千萬不要去對獎」、「所以過期的發票我覺對不會去對，不然中了會氣死自己」，還有網友出主意「用這組號碼去簽威力彩如何」。對此，就有大批網友狂勸「用載具」、「快用電子發票載具吧，自動對獎、獎金自動入帳，根本天上掉下來的禮物啊」，而原PO也聽進建議「為了避免杯貝(悲劇)再花生(發生)，今天已登錄載具、也設定好歸戶，希望以後財神路過不漏接」。

(中時新聞網)