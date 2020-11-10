美國總統大選結果，美媒宣布由民主黨拜登當選，但民進黨政府在美大選前幾個月宣布開放瘦肉精美豬進口，引起國人大肆撻伐，國民黨多次喊話暫緩進口。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，蔡政府開放美豬換取美方承諾，但拜登上台後，恐被放鴿子。

游盈隆10日在臉書貼文指出，近期有不少人問他，若最後美國最高法院認定拜登勝出，世界局勢及美中台關係會回到「前川普時代」嗎？他認為，這是個值得深思的問題。

游盈隆說，蔡英文政府承諾川普政府明年開放含瘦肉精美豬進口，究竟換到了什麼？「政府含糊其詞，百姓懵懵懂懂」，但照理說美方應該有具體承諾才對，那麼，拜登上台會照單全收嗎？美國知名智庫學者葛來儀坦承「有困難」，如此一來，蔡政府不就是有「被拜登放鴿子之虞」嗎？

游盈隆進一步分析，川普政府近4年來對台軍售數千億台幣，拜登上台後預期將難以維持同等規模，延續售台具攻擊性先進防禦武器的政策，可說是「門都沒有」。對於未來「美台關係」，他則抱持悲觀看法，稱近期觀察大致已看到輪廓，基本上對台灣不利。

游盈隆一番見解，也引起不少網友留言回應，「若真的拜登當美國總統，他入主白宮後絕不會走延續川普的路線，將走的政策必定是多邊主義實質影響力(結合歐盟與國際組織)路線」。

現在最爽的應該是習近平無疑 ------------------- 2020美國總統大選結果還在爭議中，如果確定由拜登勝出，世界局勢會回到「前川普時代」嗎？美中台關係會回到「前川普時代」嗎？這是非常值得關注的問題。 講美中台關係可能範圍太... 由游盈隆發佈於 2020年11月9日 星期一

(中時新聞網)