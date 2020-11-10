經濟部加工出口管理處（下簡稱加工處）10日特別舉辦「XR新革命！4D體感影像論壇暨成果展」，透過夢想創造落地高雄軟體園區（下簡稱高軟），打造全台首座自製的4D REC攝影棚、邀請業界技術實務分享，也舉辦產學合作儀式與成果展等系列活動，期望創新科技為高軟帶來更多研發技術能量，同時為人才培育注入新活水。

4D 攝影棚為下一代數位影像研發應用的重要工具，夢想動畫子公司「夢想創造」今年進駐高軟，親手打造全台灣第一座自製4D REC攝影棚，今日活動分享其4D攝影棚應用與IP內容產製等內容，並邀請同樣使用過臺灣4D攝影棚的相關專家進行對談交流，期能激發更多體感科技產業應用與研發，吸引更多新創公司進駐、協助在地人才精進。

加工處為輔導廠商、協助獵才，以動畫、遊戲、影視實拍、跨域整合等4大內涵建構體感學院，對接企業需求辦理特色培訓，累計逾600人次參與體感科技培訓系列活動，有效運用人才協助廠商開發與行銷新產品，包含西基動畫培訓班、南瓜科技VR遊戲實戰班、智崴與樹德科大培育直播人才團隊、跨域整合社群活動，及高市府教育局培育體感種子師資。

同時藉由出題解題之模式，運用學研能量解決企業問題，培養業界所需人才；今年促成富比庫及高誠網路等2間高軟廠商與學界合作8案，分別將AI字元辨識與雲端服務系統導入課程，縮短學用落差也同時激發學生創意思維。

為展現近年來累積產學能量，加工處特舉辦成果展，期望促成後續產學合作與體感應用開發、吸引廠商投資。同時鏈結高雄市教育局釋出學界需求，包含智慧教育、智慧運動，並邀請哇哇科技、Strike等具備開發經驗與跨域應用整合能力之廠商參與解題；也邀請樹德科大、正修科大、屏東大學等大專院校，分享產學合作案例，回饋產業現況與需求，期望帶動更多合作效益。

未來加工處將持續投入資源，除了推動產學合作，也將持續建構優質投資環境，吸引更多優質廠商進駐，更協助廠商提高研發能量、媒合商機、鏈結資源，將高軟打造成南部首選數位經濟發展基地。

(工商 )