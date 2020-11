因應數位金融商機,銀行今年來積極衝刺數位帳戶,數位化效益逐漸顯現,根據金管會最新公布的第三季統計,聯邦銀行數位帳戶「New New Bank」總開戶數攀升至第六名,該行強調,將持續擴展金融服務跨業應用場域,滿足客戶追求簡單、快速、便利的使用體驗。

聯邦銀行表示,該行結合一卡通開通LINE Pay Money直連的「New New Bank」開戶服務,民眾只要透過LINE Pay Money儲值銀行帳戶列表中的聯邦銀行「我要開戶」連結,即可一站完成「New New Bank」開戶申請,及LINE Pay Money連結銀行存款帳戶設定,整合並改善原需分別在兩個不同APP操作連結帳戶流程的不便,使用上也更加直覺。

LINE Pay Money開戶連結路徑,可於LINE Pay中依循「儲值/銀行帳戶/新增銀行帳戶選項/聯邦銀行,點選〈我要開戶〉」等步驟操作進行線上開戶作業。聯邦銀指出,針對透過LINE Pay Money申辦「New New Bank」的新客戶,該行同時推出「首次連結禮100元」新戶長期優惠。

即2021年12月31日前,首次透過LINE Pay Money開戶連結成功開立「New New Bank」數位帳戶,並於LINE Pay Money內開啟設定為「自動儲值」或「同意自動儲值交易差額」帳戶,即可獲LINE Pay Money儲值金100元回饋,每人回饋一次,限未曾領過聯邦銀行任一帳戶連結禮客戶,但沒有回饋名額限制。

「New New Bank」策略為整合各項業務優惠,聯邦銀行提醒,「New New Bank」還包括存款及信用卡等多重優惠,即新台幣優利活儲年利率最高2%,期限至2021年1月20日。聯邦信用卡至今年底前,刷卡帳單繳費當月透過「New New Bank」儲值LINE Pay Money,可參加使用LINE Pay Money生活繳費繳聯邦信用卡帳單2%點數回饋,每戶每月上限200點。

