立委蘇治芬爭取農委會水保局農村再生基金1億4100萬元，改善雲林縣基礎建設與農村生產及生活空間，10日舉辦麥寮鄉改善工程測設說明會，完成後將可改善村莊內的道路排水、妝點農村地景，大幅提升居民的生活品質。

水保局在麥寮鄉橋頭生命紀念館旁舉辦7件補助麥寮鄉改善工程的測設說明會，工程內容以麥寮鄉新吉、三盛、中興村周邊道路、排水改善為主，改善範圍包含橋頭生命紀念館周邊道路、豐彥北路、豐安路、工業路等，以及新吉村玄天宮、海豐村安聖宮周邊綠美化工程。

蘇治芬表示，雲林有許多農村囿於經費，多處庄內道路、排水溝破損，社區公共空間雜草叢生，多年未經整理，這1、2年來她接受眾多鄉親陳情，在沿海11鄉鎮走透透會勘，上半年爭取水保局核定補助金額9645萬元，下半年1億4100萬元，將改善村莊內的道路排水、妝點農村地景，提升居民的生活品質。

農委會水保局副局長林長立指出，雲林是農業大縣，農村再生基金就是為了協助農村改善基礎環境而設立，希望藉此活化農地資源、結合地方產業來提高附加價值。

麥寮鄉公所主祕陳東松說明，水保局同意補助麥寮鄉合計7件，除「中興村內排水道路基礎改善工程」由水保局南投分局辦理外，3件工程目前由公所委託工程顧問公司設計中，其餘3件正辦理設計監造發包作業中。

(中時 )