2020原住民熱舞大賽 11／14熱力登場 18:212020/11/10 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 原民會10日在台中火車站2樓廣場，舉辦快閃宣傳記者會，快閃表演融合傳統舞蹈與街舞，展現十足創意。（台中市政府原住民族事務委員統一提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市政府原住民族事務委員會舉辦的「原舞曲─原住民熱舞創意比賽」，11月14日將在台中市民廣場盛大登場，今年擴大參賽範圍與對象，分為台中及外縣市兩組，總獎金超過30萬元，鼓勵年輕人深耕原民文化，揮灑展現原民的力與美。 市府原民會10日在台中火車站2樓廣場，舉辦快閃宣傳記者會，快閃表演融合傳統舞蹈與街舞，展現十足創意。 原民會主委林益陸表示，比賽當日將邀請藝人溫嵐及原火樂團帶來精采表演HIGH翻市民廣場，現場還將有原住民特色部落市集，歡迎共襄盛舉！ (中時 ) #原住民 #廣場 #表演 #原民會 #熱舞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恆春半島 古調新唱 騎行台26線 07:002020/11/10 生活 耐斯進駐天貓 撬開新藍海 04:092020/11/10 全球財經 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽 美景下運動真幸福 11:302020/11/10 體育 雙11網購熱 台灣網友平均預算突破萬元 17:302020/11/10 財經 全家就是你家！台中「中央公園」24小時新亮點 補足遊客需求 16:442020/11/10 生活 受惠房市熱 詩肯Q3獲利創近五年單季新高 16:402020/11/10 財經 台中花毯節 徜徉愛麗絲仙境 04:092020/11/10 地方新聞 台商攻雙11 大搶面子經濟 04:092020/11/10 全球財經 女偶像哈妮示範私服穿搭 多層次帽T造型成秋冬必備款 12:412020/11/10 名人 基隆嶼海象不佳 2020國際磯釣賽停辦 11:202020/11/10 生活 寶島熱門新聞 震撼！ 彰化縣農會總幹事遴選首度出現競爭 - 寶島 頭份市中正路騎樓整平計畫受商家歡迎 - 寶島 情繫金門 大馬楊忠禮父子公司再捐金大500萬 - 寶島 老翁到派出所報妻子失蹤 警一問之下案情大逆轉 - 寶島 浪子回頭電機老師許世宗 勇奪創新教學銀質獎 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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