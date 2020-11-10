台中市政府原住民族事務委員會舉辦的「原舞曲─原住民熱舞創意比賽」，11月14日將在台中市民廣場盛大登場，今年擴大參賽範圍與對象，分為台中及外縣市兩組，總獎金超過30萬元，鼓勵年輕人深耕原民文化，揮灑展現原民的力與美。

市府原民會10日在台中火車站2樓廣場，舉辦快閃宣傳記者會，快閃表演融合傳統舞蹈與街舞，展現十足創意。

原民會主委林益陸表示，比賽當日將邀請藝人溫嵐及原火樂團帶來精采表演HIGH翻市民廣場，現場還將有原住民特色部落市集，歡迎共襄盛舉！

(中時 )