搶攻雙11購物商機，手機品牌vivo宣布11/11起至11/15在台北三創和高雄夢時代體驗店推出限時閃購優惠，除了vivo首款藍牙運動耳機特價僅千元有找外，凡購買最新X50 Pro還可免費升級專業攝影組，並加贈防護大禮包、33W閃充組、延長保固12個月(共計24個月)和螢幕意外保障12個月、代言人張鈞甯限量悠遊卡及登錄送900元全聯禮券，總價值超過萬元。

首款無線藍牙運動耳機全新上市

迎接雙11購物季，vivo在台推出首款vivo無線藍牙耳機-HP2055，頸帶弧度採人體工學設計，配戴舒適，搭載LDAC音訊編碼技術，讓無線傳輸速度達傳統藍牙耳機的3倍，大幅減低傳輸過程造成的音質損失，帶來更佳的聆聽感受，且支援快充功能，只要充電5分鐘就可使用4小時，當電量充飽後，就可使用長達8小時。

HP2055通過Hi-Res Wireless高品質認證，擁有三頻均衡聽感，無論是搖滾樂，還是優雅交響樂皆能動人呈現，搭載IP55級生活防水防汗，輕觸即可喚醒手機裡的Google Assistant智慧助理，透過語音指令控制音樂、路徑導航和解鎖手機螢幕等，原價1399元，11/11-11/15限時優惠只要999元。

買vivo X50 Pro加碼多重好禮帶回家

除了首款vivo無線藍牙耳機推出優惠外，搭載「微雲台影像系統」的vivo X50 Pro也同樣祭出好康，凡於11/11-11/15 購買vivo X50 Pro單機，毋須加價就可升級原價25,990元、內含bitplay多角度雙用腳架、bitplay AllClip Mini組合標準超廣角+微距鏡頭和2021限定桌曆的專業攝影組，等於現省兩千元。

此外，12/31前購買vivo全系列機種還可享年終慶暖心加碼回饋，包含買X50系列送防護大禮包(含軍功防摔殼、大螢膜PROII手機保護貼、小螢膜手機鏡頭保護貼、限量張鈞甯迷你人形立牌)、33W閃充組、延長保固12個月(共計24個月)和螢幕意外保障12個月、代言人張鈞甯限量悠遊卡及登錄送900元全聯禮券；購買NEX、V和Y系列則可享有V Friends藍牙耳機、延長保固6個月(總計18個月)和代言人張鈞甯限量悠遊卡。

不只超誘人贈品， vivo更推出業界最強六大保固，即日起購買任一機種即可享「業界最長15日新品換貨」、「終身維修免費到府收送」、「終身免檢修費」、「保固內原廠殼和原廠保護貼免費更換各兩次」、「終身免費手機健檢」、「長期服務始終如一」等6大貼心售後保固，詳情請洽vivo官網。

(科技)