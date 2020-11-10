圖為演出陣容海豚刑警。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

圖為演出陣容落日飛車。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

圖為演出陣容JADE。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

圖為演出陣容Lazy Habits。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

圖為演出陣容舒米恩。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

台南市政府觀旅局將於27至29日，舉辦為期3天的「2020台南城市音樂節暨貴人散步音樂節」，今年主辦單位特別將表演舞台，移師至南美館2館戶外館場，並邀請海內外66組樂團輪番上陣，讓樂迷邊散步、邊來場音樂饗宴。

「台南城市音樂節」今年邁入第4年，南市府觀旅局日前公布演出陣容，包括毀容姊妹會、海豚刑警、傷心欲絕、大支、雷光夏、血肉果汁機、美秀集團、落日飛車、拍謝少年及舒米恩等樂團，都將齊聚台南開唱。

而同時間舉辦的「2020貴人散步音樂節」，系列活動則包含音樂演出、產業論壇以及特別計畫「Big Screen Project」，預計於中西區共6個在地特色場館進行，屆時將有66組海內外樂團輪番上陣，還有台灣超過30位產業人士、唱片公司、廠牌等，齊聚台南進行音樂產業交流論壇。

此外，「2020貴人散步音樂節」還攜手全美戲院「國寶級畫師」顏振發，親手繪製本次活動主題「尋找貴姊」的看板。貴人散步音樂節團隊表示，本次活動以陰性觀點出發，盼打造最舒適、最美的音樂節。團隊也分享活動插曲，由於宣傳看板目前已掛於全美戲院外牆上，還有不知情民眾，到售票口購買「尋找貴姊」的電影票，相當有趣。

觀旅局長郭貞慧指出，28、29日還將加碼於南美館2館，舉辦第2屆森山市集，屆時會有超過100家特色店家參與，並邀請「海Fun街頭馬戲團隊」、在地DJ「民生電氣」表演，為活動炒熱氣氛。此外，觀旅局也將於21日在南美館舉行奧地利啤酒音樂派對，為音樂節暖身，現場將提供奧地利品牌啤酒、在地精釀啤酒等，讓民眾沉浸音樂、美食饗宴。

(中時 )