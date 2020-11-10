雲林縣虎尾民眾服務社理事長李萬吉長期推動發放獎助學金，今年特別將發放範圍擴及到高中部。（周書聖攝）

雲林縣虎尾民眾服務社發放獎助學金給經濟困難的學子，今年有25位國高中生受惠，總計發出9萬5000元。（周書聖攝）

雲林縣虎尾民眾服務社每年都會提供清寒學童勵學金，希望藉此幫助家裡有經濟困難的學子降低父母經濟壓力，今年有25位國高中生獲頒獎助學金，總計發出9萬5000元，虎尾高中學生還特別回贈感謝卡給虎尾民眾服務社。

虎尾民眾服務社今年將獎助學金頒發範圍擴及到高中，虎尾鎮境內共有虎尾國中、崇德國中、東仁國中、虎尾農工、虎尾高中5所學校的學生獲頒，由學校舉薦家境清寒的品學兼優學生，每所學校各5名，國中生可獲頒3000元，高中生則可獲頒5000元。

虎尾民眾服務社理事長李萬吉表示，虎尾民眾服務社以服務民眾為主，擔任理事長之後持續推動獎助學金發放，理事會成員也都熱心募集基金支持這項活動，雖然是微薄的力量，但是希望能夠拋磚引玉，讓社會各界注意到這些清寒學子。

中國國民黨雲林縣黨部主委許宇甄說，因為目前國高中生尚未具備謀生能力，助學金就是希望幫助他們在求學道路上能心無旁騖，藉由教育來翻轉人生，免受中輟之苦。

虎尾高中學生受領獎助金時還特別回贈感謝卡以表助學之恩，虎尾高中學生表示，很感謝虎尾民眾服務社提供獎學金，一部分先繳納學費、一部分存起來當成未來念大學的基金。

(中時 )