中華電信（2412）10日公布自結營收概況。10月合併自結營收為167.1億元，營業成本及費用131.8億元，營業淨利35.7億元，稅前淨利35.8億元，歸屬於母公司業主之淨利27.7億元，每股盈餘0.36元。

10月營收較去年同期減少，主要因手機銷貨收入與國際網路營收減少，加上行動服務營收因市場競爭與國際漫遊營收下降而減少，抵銷資通訊專案營收、數據網路營收及國內電路出租營收的增加。

營業成本及費用131.8億元，較去年同期減少，主因商品成本及網路互連費用減少，抵銷攤銷的增加。營業淨利為35.7億元。稅前淨利為35.8億元。歸屬於母公司業主之淨利為27.7億元。每股盈餘為0.36元。

與第四季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

截至10月底止，光世代寬頻用戶數為362.5萬戶，60Mbps以上的客戶數227.9萬戶，其中，300Mbps以上客戶達41.9萬戶。MOD客戶數達207.7萬戶，行動用戶數達1,132.6萬戶。

(工商 )