互動（6486）10日受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，董事長鄭炎為親自上陣主持，互動109年前三季合併營收約為10.28億元，合併營業毛利約為4.83億元，合併稅後純益約為1.13億元，換算EPS3.06元，較去年同期衰退，互動指出，衰退原因主要係受新冠肺炎蔓延及5G頻譜競標創下歷史新高權利金的影響。

互動今年前三季營運受外部環境影響，為降低疫情干擾，互動持續創新開發新產品服務及強化內控管理，展望第四季，互動指出，受益於5G業績部分驗收以及大型專案建置完成，今年營收及淨利與去年比較雖有少許衰退，但整體來說與去年不會有太大差異。

互動指出，國內各大電信業者已於今年6月陸續宣示5G正式開台運轉，隨著各大電信業者在5G基站建設的需求增加，互動恭逢其時，今年度無論在5G相關產品的銷售、5G基地台建設及共構基站建置陸續均有不錯的斬獲，績效將會於109年第四季開始呈現，尤其在110年將會有顯著成效。

互動公司主要核心事業聚焦於電信暨寬頻網路、行動網路、數位媒體、雲端資訊及地理資訊相關之專業諮詢與建置服務。5G帶動新科技潮流，加諸新冠肺炎的影響，全球性經濟生態圈改變，消費者思維改變，引爆不斷創新的商業模式。5G建設宣告新創垂直應用發展已來臨，5G未來發展軌跡將分為初期、中期及後期等三階段，初期建設目標著重於覆蓋及骨幹網路迫切需求，中期建設目標為網路優化及室內涵蓋，後期建設則是企業專網建置與新創垂直應用，身為網通系統整合服務業領域一員的互動有機會大啖5G商機。

此外，互動近幾年持續耕耘IOT大數據資料分析及空間資訊之各種創新應用，透過5G技術結合獨家代理的地理資訊系統開發與此技術相關的加值服務，並將之推廣於其他產業，特別是電信與電力、金融科技、交通運輸及公衛醫療等領域，以期增加關鍵客戶群。

互動強調，數位匯流帶來數位科技，新世代媒體的誕生及自動化流程牽動國內電視台生態蛻變，媒體新世界環境下可隨時製播4K節目、透過機器人懸臂自動化可提升播控效率及新聞自動化流程可將新聞採編／播出／歸檔，全程自動化串連，精簡人力、消彌人為失誤等創新應用服務，也都是互動未來著墨的焦點。

(工商 )