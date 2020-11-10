IT服務廠商緯創軟體（4953）公布第三季財報，第三季單季稅後淨利1.59億元，EPS新台幣2.42元，前三季EPS新台幣5.59元，單季EPS以及前三季累計EPS，均創歷史同期新猷。

緯軟繼第二季營收回溫後，第三季持續穩定成長，單季營收13.41億元，季增4％，與去年同期大致持平。第三季單季毛利率27.2％，營益率11.2％，均為歷史次高，並較去年同期增加逾2％。

第三季淨利則續創歷史新高，達1.59億元，較去年同期成長4成，淨利率達11.9％，年增3.5％。每股盈餘為歷年單季最佳表現，達新台幣2.42元。

今年前三季緯軟營收為37.69億元，年減7％，毛利率26.2％，年增1.2％。營業利益達3.82億元，年增7％，營益率10.1％，年增1.3％，本期淨利為3.70億元，年增9％，淨利率9.8％，年增1.4％。

緯軟表示，2020年前三季累計營收雖受到台幣升值及上半年新冠疫情的影響縮減，然因為積極進行客戶優化管理，目標穩健營收並重視獲利表現，前三季三項利潤比率創歷年新高的佳績，每股盈餘達5.59元，締造歷史同期新猷。

緯軟同時公告自結10月份營收4.20億元，月減7％，與去年同期大致持平。截至10月止全年累計營收為41.89億元，年減6％。10月份因台灣、香港及大陸地區雙節假期，營收受工作天數較少影響而低於前月，符合預期。

緯軟表示，10月在大陸由中國國際投資促進會聯合IDC主辦的「2020中國數字服務暨服務外包領軍企業推介活動」中，緯軟獲得「十大數字服務領軍企業」、「百強企業」等大獎，顯示緯軟在大陸IT服務領域已躍居代表性優秀企業的領先地位。另外緯軟武漢近期也通過CMMI Level 5（軟體能力成熟度模型）最高級第5級國際認證，展現緯軟在軟體開發流程、組織、技術研發、專案管理、方案交付等各項能力已達國際頂尖水準。

展望後續營運，緯軟表示，主要客戶受AI、大數據、金融科技、物聯網、和5G應用等新興科技驅動的IT需求，目前看來熱度持續。長期來看，看好IT產業前景樂觀，短期將審慎關注市場需求及疫情變化，以長線來看，營運穩健成長。

(工商 )