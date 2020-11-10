新冠肺炎疫情造成全球消費模式影響甚鉅，居家辦公、線上教學、網路購物等新生活型態更為常見。大陸擁有全球最多的14億人口，且購買力持續提高，配合多樣化的網路購物渠道，便捷的線上支付，使得大陸線上購物已達整體消費比重四分之一，且未來趨勢仍持續提高。目前正值雙11購物旺季，接續還有新興的雙12購物季，預期可為陸股帶來更多投資題材。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，中金公司（CICC）預估，2021年A股企業淨利成長19％，但食品飲料、零售板塊可達21％、29％高於平均，顯見陸股大消費板塊仍具投資潛力。另外，最新公布10月財新中國服務業PMI達56.8，連6月位於景氣榮枯之上，且PMI分項的大消費行業處在60以上高景氣區間，也為消費板塊好榮景提供佐證。

投信投顧公會分類為大陸A股的國內基金共13檔，截至10月31日績效排名，兆豐國際中國內需A股基金3個月、6個月及1年期間的績效排名皆獨占鰲頭，分別有6.45％、41.38％及44.48％的好成績，成立以來也有45.2％的優異成績，顯示在政策加持及節慶消費帶動下，相關產業業績亮眼。

黃家慶指出，大陸消費板塊短期有雙11、雙12購物季激勵，中期則有農曆新年購置年貨、送禮需求，長期則依靠十四五規劃以內循環大消費為基礎的政策扶持，此時布局相關消費基金正是好時機。

(工商 )