台中地檢署「雙11」扣案物變價拍賣會，有知名莎拉蒂跑車，為2009年9月出廠「GRANTURISMO S AUTOMAT」車款，起拍價為40萬元。（翻攝中檢網站／陳淑芬台中傳真）

台中地檢署明天「雙11」舉辦扣案物變價拍賣會，將有全台首度現身拍賣會的當紅「口罩機」，這組口罩機組是台中檢調今年9月間破獲國內首座仿冒國家隊口罩的地下工廠案，查扣「一托二」口罩製造機及大批原料物，經鑑定起拍價為266萬元，在全球疫情持續發燒之際，成為最受矚目的拍賣品。

台中地檢署查扣變價小組明天「雙11」將舉辦變價拍賣會，拍賣物有首度在拍賣會亮相的「口罩製造機及原物料、包裝」及包括瑪莎拉蒂（MASERATI）、BMW各1輛及LEXUS2輛等共4輛進口車。

這部全國首度出現在拍賣會場的口罩製造機組，是台中檢調在今年9月間查獲北市地下工廠仿冒國家口罩隊案，黃姓業者在地下工廠生產製造口罩，再偽裝成「台灣優紙公司」產品，自今年7月初起向中部藥局、廠商佯稱是國家隊口罩銷售，已有75萬片口罩流入市面，檢調查扣口罩製造機及大批各式原物料。

中檢「查扣變價」小組主任檢察官林宏昌表示，這部廠牌為豪優公司的「一托二」口罩製造機組，剛在今年8月份出廠，包括有口罩機本體1台及耳帶機2台，機器設備整體外觀維護情況尚可；另大批原物料包括有不織布、耳帶、鼻樑條及包裝袋及紙箱等，箱裝或捆裝等整體外觀維護情況尚可，經鑑價公司鑑定後，起拍價格訂為266萬元。

林宏昌表示，口罩製造機組及原物料體積龐大，須以拖車運載耗費人物力，所以，僅在9日及10日兩天於調查局中部地區機動工作站提供民眾觀覽，拍賣會現場僅以幻燈片介紹，不展示實物。

此外，因採購口罩製造機者侷限特定小眾專屬行業，「查扣變價」小組事前特別行文給食品藥物安全處、中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會等單位通知相關業者，已有零星民眾到場觀覽。

在進口車輛部分，比較特別的瑪莎拉蒂深藍色跑車，是2009年9月出廠的「GRANTURISMO S AUTOMAT」車款，經勘查鑑價結果，起拍價訂為40萬元。車輛整體外觀局部有刮傷、凹痕、掉漆生鏽等情形，內裝整體維護情況不佳，儀錶板里程數為10萬多公里，設定動產擔保債權餘額70萬餘元，積欠牌照稅及交通違規罰鍰共5萬6000多元。

(中時 )