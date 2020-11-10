資料儲存暨管理解決方案供應商希捷科技(Seagate Technology)今(10)日正式宣佈推出 Xbox Series X|S 專用的 Seagate Storage Expansion Card（儲存擴充卡），此外接式儲存裝置能為遊戲主機添增 1TB 的容量，提供俐落的遊戲體驗，並重現遊戲主機內接式 SSD 和 Xbox Velocity 架構的速度和效能。

為 Xbox Series X|S 打造的 Seagate Storage Expansion Card 是與 Microsoft 攜手設計而成。當玩家在暢玩專為次世代的 Xbox 主機最佳化的遊戲時，這款外接式儲存裝置能達到與 Xbox Velocity 架構相同的效能。這款客製化的儲存擴充卡，能夠流暢地展現與 Xbox Series X 及 Xbox Series S 內接式 SSD 相似的功能，並增添 1TB 的容量以方便遊戲玩家收藏 Xbox 四個世代以來的新舊遊戲，包括目前向下相容的 Xbox One、Xbox 360 及 Xbox 原創遊戲。

「Seagate 很高興能成為新一代遊戲產業戰局的重要一員。效能標準再度向上提升，遊戲將會更加生動、視覺畫面更為驚豔，身歷其境的效果遠勝以往。專為 Xbox Series X|S 設計的 Seagate Storage Expansion Card 技術，能夠提供額外的遊戲儲存空間，同時維持顛峰速度，重現遊戲主機內接式 SSD 帶來的遊戲體驗。我們很榮幸與 Xbox 攜手合作，更迫不及待讓遊戲玩家能沈浸在高畫質的遊戲體驗中。」

這款儲存擴充卡的設計俐落，且經過最佳化處理，讓玩家不論在內接式 SSD 或儲存擴充卡上玩遊戲時，繪圖效果、速度、載入時間或影格率都不會受到影響。Xbox Series X|S 專用的 Seagate Storage Expansion Card 隨附三年有限保固，將於 12 月 6 日在台上市。

(科技)