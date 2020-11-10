司法院今年第10次人事審議委員會決議，最高法院法官高金枝調為台中高分院法官兼院長，此外，因審理前總統馬英九洩密案差點被監察院約談的台北地方法院法官唐玥等26名試署法官，試署成績審查及格。

人審會決議，除了唐玥外，其他試署成績審查及格的法官包括台北地院宋雲淳、李陸華、郭思妤、李子寧、陳筠諼；新北地院莊哲誠；新竹地院王凱平、江宜穎；苗栗地院劉奕榔、魏正杰；台中地院湯有朋；南投地院丁婉容；彰化地院胡佩芬；雲林地院蘇珈漪；嘉義地院盧伯璋；高雄地院姚億燦、陳鑕靂、鄭珮玟；橋頭地院王奕華；屏東地院程耀樑；花蓮地院粘柏富、陳裕涵、鍾志雄；基隆地院李岳、謝昀芳。

此外，候補法官方面，新北地院黃杰；士林地院林靖淳；台南地院陳貽明；高雄地院林于心等4名法官候補成績審查及格。

同時，在專業法官證書方面，發給稅務類型專業法官證明書給智慧財產法院林欣蓉；行政訴訟類型專業法官證明書給台中高等行政法院張升星；台灣高等法院陳文貴；新北地院李政達。發給民事智慧財產類型專業法官證明書台北地院陳彥君；新北地院潘曉玫。刑事智慧財產類型專業法官證明書給台北地院蘇珍芬。稅務及行政訴訟類型專業法官證明書給台中地院法官兼庭長陳學德。少年類型專業法官證明書給台中地院法官兼庭長吳幸芬。

(中時 )