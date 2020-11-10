中天新聞台被審照，引發譁然，國民黨北市議員羅智強6日質詢時，邀市長柯文哲一起搭乘「為新聞自由請命，行政院長蘇貞昌別當關新聞台的民主罪人」的公車上班，獲柯允諾。羅10日表示，11日將與柯一起搭公車至市府，一起為新聞自由請命；北市府發言人陳智菡也證實，柯已應羅之邀。

羅智強表示，11日上午6時55分至7時，柯將與他一起從捷運東門站出發，乘坐20號公車至市府松壽公車站，車程約20分鐘，一起為新聞自由請命，由於刊有廣告的公車時間難掌握，上班乘坐的20號公車未必有廣告，請見諒。

羅智強說，2人乘坐公車時為通勤時間，為免打擾一般民眾，此次行程沿途將全程Youtube直播（戰神94強拚公投）。

北市府發言人陳智菡表示，柯文哲接受羅智強邀請，11日一早會從捷運東門站搭20號公車，但與羅智強搭的車不一定會貼有「挺新聞自由」的廣告，羅會在車上開直播。

(中時 )