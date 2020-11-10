雲林斗六一名林姓女童幫忙父母賣碗粿，為吸引顧客訂購，不料，卻失誤把「買碗粿就送蘿蔔糕」訊息打錯，父親為教導「誠信」的重要，便帶她實現諾言，大甲鎮瀾宮董事長顏清標得知此消息，日前就霸氣買下160碗幫助他們。被稱為「流氓牧師」的名嘴陳汶濱，接受《中時新聞網》專訪提到，標哥私下其實是個滿暖心的男人。

一碗碗粿看顏清標為人 流氓牧師：他吃軟不吃硬

林爸爸與女兒一起賣碗粿。（翻攝陳媽媽碗粿臉書）

陳汶濱表示，顏清標在行事上，其實幫助了很多人，不論是公益或遶境等，而他的行善風格是屬不為人知的，當得知雲林「誠信碗粿」的新聞後，除了買下他們所製作的美食外，標哥更號召自己的親朋好友一同做公益。陳汶濱說道，自從標哥管訓回來，到踏入政壇起，從里長到議長的這段過程中，一路上有很多人否定他，陳汶濱坦言「標哥是個願意去學習新事物的大哥」。

流氓牧師陳汶濱。（圖/陳宏睿 拍攝）

他也透露，以前的軍事監獄是強者生存，而顏清標的左右手曾跟我是同梯，從小弟身上就可得知標哥的為人，他們不會因為你的作業沒完成，或是成績起不來，就把你拖去廁所扁，他們則是隔天會先看看是不是因為偷懶，還是哪個環節出問題，在進行分析與協助。回想起以前與標哥左右手的監獄時光，陳汶濱坦言「當時我們都很佩服他們，因為長官們也都很喜歡」。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（圖／資料照片）

至於為何顏清標能黑白兩道通吃？陳汶濱指出，就是他的「為人」很好，他說道，其實現在很多老一輩的大哥能黑白通吃，都是因為人謙虛、講義氣，且行事作風也海派，不會仗著自己是大哥，說怎樣就怎樣，他們反而都是好好的跟你講理。

（攝影/陳宏睿、剪輯/陳依仁）

(中時新聞網)