各大百貨公司相繼舉辦周年慶，雙11、雙12購物節緊接著到來，各家電商分別推出優惠活動吸引民眾增加買氣，國銀也把握此購物盛事，相繼推出各式信用貸款優惠，其中台新銀行攜手夥伴遠傳電信，祭出限時7天信貸優惠手續費快閃，提供民眾買得開心的購物需求選擇。

台新銀行消費金融處副總經理魏行政表示，雙11購物節已成為電商年度廝殺的重頭戲，更是新興世代相當重要的活動，消費者的購買力甚至超越三大節慶日。該行信貸針對生態圈夥伴遠傳電信合作推出雙11快閃活動，11月11日止，民眾透過遠傳旗下理財平台friDay理財+及心生活APP，線上申請信用貸款並成功撥款，即可獲手續費1,111元優惠。

魏行政指出，這次並加碼獨家LINE POINTS 100點11名，期在購物季熱潮下，回饋客戶，並推廣台新生活金融生態圈服務理念，也讓產品及服務更加貼近生活。今年底前，民眾透過線上申辦或線上對保的方式，辦理台新信貸且成功撥款，還可參與Apple Watch SE贈獎活動。

(工商 )