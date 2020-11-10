因應一般人常有收款、請款遺漏、收支記錄不透明等痛點，遠東商銀Bankee社群銀行，以社群金融為核心，首推社群帳本，期協助民眾輕鬆管理團體帳務，做好財務控管，團體成員隨時能查看收帳管理支出明細，打開「收款管理」，收款將可快狠準，帳務變得有條有理不漏收，強調社群帳本「好聚也好算」。

遠銀表示，根據網路調查十大摧毀友情「母湯」的事，第二名竟是借錢不還。爆怨公社有一則為同事代墊午餐錢要求還錢卻被回嗆，引起網友的廣大共鳴。近日新聞更報導某國小家長會，百萬會費遭掏空引起各方關切。顯示小至家人間每月共同儲蓄基金，大至團體組織收取班費、會費等，都有一定的痛點。

遠銀指出，Bankee社群帳本有主揪與被揪兩個角色，主揪必須為Bankee數存帳戶客戶，最多可同時開立8個社群帳本，被揪不需為Bankee數存帳戶客戶，只要擁有任一家銀行帳戶，下載Bankee APP即可使用，被揪最多可參與100個社群帳本，每個帳本容納人數無上限，再大的團也能隨時輕鬆掌握。即再多帳務也能輕鬆管理不混亂，再也不混帳，還能與被揪分享帳本明細，隨時有條有理掌握團體帳務支出項目。

根據遠銀調查，代墊款項是民眾最常遇到的痛點，付出的都是人情，討回的都是難為情，為避免生活中的各種討錢冏境，Bankee社群帳本量身訂做可愛動畫討錢卡，如「我喜歡你還錢的樣子」、「我好怕錢收不齊」、「親愛的繳公費」、「愛我別走還＄給我」等情境，用幽默的方式輕鬆化解各種的尷尬討錢情況，討錢不討打，討錢也能很可愛。

遠銀數位金融事業副總經理戴松志強調，Bankee社群銀行三大核心為社群、BaaP & BaaS，社群帳本以社群的共享、共創為主軸，打造社群金融，深耕社群服務，協助親朋好友用餐聚會，團體組織收班費、會費、活動費，情侶固定存旅費、夢想金，團購收款、付款，家人生活費收款、請款。不論是團主、活動主辦人都能輕鬆管理帳務，討錢也能討得輕鬆愉快不傷感情，讓每次聚會都能好聚好算，不費力地做好帳務管理。

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