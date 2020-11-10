台灣大（3045）公布10月自結合併營收104.3億元，營業利益12.0億元，稅後淨利8.4億元，稅後EPS為0.30元。自結前十個月合併營收1048.7億元，營業利益136.5億元，稅後淨利100.2億元，稅後EPS為3.57元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，10月電子商務年成長仍達26％，且受惠於經濟規模與費用率下降，營業利益較去年同期翻倍。行動業務方面，iPhone 12／12 Pro於10月23日開賣，累計前九日專案機銷售較前代增逾3成，且申辦1399元以上資費佔逾8成，帶動10月整體升級5G用戶之月租費較續約前成長25％，加上智慧型手機用戶月租收入已逐月回升，也使行動服務營收年減持續縮小。

累計前十個月，合併營業利益雖受5G開台後頻譜攤提增加及4G營收減少影響，較去年同期下滑，但各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達全年財測90％。

(工商 )