一名女網友今年2月時，在論壇「Dcard」發表文章，表示自己如何發現對方說謊，假裝是微軟工程師，卻被女網友戳破謊言的過程，其中提到當她還不知道對方欺騙她時，這名「工程師」連2塊台幣都要計較，讓女網友相當傻眼，系列文章PO上網，反被網友嗆翻，女網友也針對留言對網友提告，日前判決出爐，挨告的7名網友不起訴。

女網友以「親愛的工程師啊，一路好走」為標題，在「Dcard」發文，表示自己在聯誼認識一名微軟工程師，約會期間不僅想刷卡賺2塊台幣的回饋金，還花了大半通車時間，帶男子妹妹養的狗出門散步，最後在自己坐1小時的車回家，經過幾次聊天後，女網友發現男子應該從事媒體工作，並非當初講的是微軟工程師。

不僅一開始男子就沒說實話，交往過程中，女網友也發現與對方諸多不適合，最後以分手收場，系列文章引起網友回響，除了認為內容精彩，也有不少網友替原PO加油打氣；但也有部分網友覺得原PO也有問題，留言嗆「台女…捨棄智商」、「妳是不是很缺男人約妳？說實話」等語。

女網友對7名網友提告妨害名譽，對此新北地檢署表示，7名網友僅針對女網友文章內容發表意見，且「Dcard」文章無論是發文者、留言者，都難以判別真實身分，因此難認定7名網友留言，足以影響女網友人格評價，最後不起訴處分。

(中時新聞網)