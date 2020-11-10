小提琴家辛明峰（左），曾因手傷而無法拉琴，後來在紐約大都會歌劇院樂團擔任團員，重拾演奏。中為鋼琴家辛幸純、右為大提琴家簡碧青，三人同組鋼琴三重奏，近期演出。（音樂瑞士之夜提供）

曾是小提琴大師曼紐因欽點的天才兒童，但卻在21歲時因手傷而一度放棄演奏，轉而學習指揮。前紐約大都會歌劇院樂團第一小提琴手、小提琴家辛明峰，他形容自己的人生，有段「被奪走的聲音」，在後來長達24年的樂團演奏工作裡，一天天練回來。

辛明峰表示，「我曾經拉一小時的琴，左手就要痛上一周，是那段不能自在拉琴的歲月，讓我知道自己有多想念舞台的聲音，有多愛小提琴。」

現年59歲的辛明峰表示，家中長輩沒人是音樂家，但他從小很喜歡唱歌，很愛音樂，在家裡的安排下，6歲開始學小提琴，師事鄭昭明及李淑德，12歲那年拿下國泰航空小提琴大賽冠軍，到香港演出，受到曼紐因賞識，邀請他到英國曼紐因音樂院就讀。

但當時為戒嚴時期，要出國讀書並不容易，曼紐因親筆寫信給時任總統的蔣經國，辛明峰的父親也尋求各界幫忙，總算在隔年，讓他順利出國讀書。辛明峰表示，當時覺得責任重大，「父母親這樣栽培我，在那個年代，又獲得特准出國，有很多關注的眼光，我知道自己必須要走音樂路，再也沒有退路。」

帶著眾人的期待，辛明峰一路從英國曼紐因音樂院，再轉往美國寇蒂斯音樂院就讀，也拿下全美音樂協會聯盟比賽冠軍，開始有演奏事業。然而，21歲那年，他在一次排練現場，因跳上舞台，不慎撞傷左手筋骨，只得暫停演奏，轉而學習指揮。

辛明峰表示，他的手傷是韌帶受傷，比骨折還難處理，他曾考慮開刀，「我請學醫學的朋友，帶我到停屍間，看別人手部解剖的細部肌理，做了很多研究，也和醫師討論，但在開刀前一天，醫師的判斷和我所理解的不同，我不敢冒風險開刀。」

峰迴路轉，轉而學習指揮的辛明峰，順利畢業於茱麗亞音樂學院指揮班，他因想更理解歌劇音樂，報考紐約大都會歌劇院的團員職位，和百位好手競爭，他意外自己能考上，1994年開始工作，一直到2017年退休。

辛明峰表示，他曾被奪走聲音，在歌劇院的密集演奏工作裡，一點一滴練回來，找到讓手可以不痛的演奏方式，「我曾經獲得肯定，也曾失去演奏事業，從失去更理解自己有多愛拉琴。」辛明回憶，手傷看來是挫折，卻也是重要轉折，「平凡與名氣，也許並沒有差別。若能重來，或許我也想讀普通班，當一般學生。但我始終感謝走過的路，擁有的一切。」

(中時 )