在大陸「雙循環」政策下，加快建設消費中心城市十分重要，在消費總量方面，上海、北京兩大一線城市位居前2名，上海自2017年超越北京後就穩居榜首，今年前3季的社會消費品零售總額為1兆1103.58億元（人民幣，下同），北京則為9390.1億元。值得注意的是，消費排名與城市GDP並非絕對吻合，例如重慶消費就超越廣深兩座一線城市位居第三，武漢也快速「回血」中。

從區域分佈來看，消費力前10大城市有9個來自南方，北方地區僅剩北京。這也說明大陸經濟發展南北分化的同時，消費力也呈現南北分化態勢。

據第一財經報導，具體可以看到有7個來自沿海發達地區，其中長三角4個包含上海、蘇州、南京和杭州；珠三角為廣州、深圳；京津冀1個是北京。另有3個來自中西部地區，包含成渝城市群的成都、重慶與長江中游城市群的武漢。

值得注意的是，前3季消費力前10大城市也同時是GDP總量前10城市，但排名與GDP總量並非一致。其中讓人驚豔的是，西部的直轄市重慶以8329.58億元超過廣州，位居消費力第3大城市，甚至大幅領先廣州、深圳2座一線城市，今年社會消費品零售增速雖衰退2.20％，仍在前5大城市中位居第一。

(旺報 )