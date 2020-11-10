人的臉上難免會出油、長痘痘，不只不美觀，還會有點痛。但其實長痘痘除了跟你的健康有關，更和你的近期運勢其息息相關喔！現在就讓老師一一說明，臉上不同部位長痘痘代表的含義，記得提醒朋友，臉上長痘痘時時要特別注意喔。

▍1.眉心位置長痘痘

近期要小心自己的各方面運勢，可能比較有波動，眉心位置在面相學代表一個人的命宮，整體運勢都有可能會受到影響，所以長痘痘需要特別注意喔。

▍2.鼻子位置長痘痘

鼻子代表人的財帛宮，鼻頭長痘代表財運不穩，連帶的工作運勢會受牽連，可能在公司對受到打壓，業績下滑，獎金減少。鼻翼代表財庫，若長痘要小心可能會有破財的跡象，小則掉錢消災；大則遇上詐騙，所以鼻子上長痘要特別注意金錢方面的問題喔。

▍3.眉毛位置長痘

眉毛代表自己的手足，如果長痘痘可能對你們的感情會有影響，長痘期間可能會為了一些雞毛蒜皮的小事起口角，發生爭執。但畢竟是自己的家人，今天吵吵明天就忘了，記得家人是你永遠的依靠。

▍4.太陽穴位置長痘

太陽穴位置代表著遷移宮位，要小心自己出入、行車、交通方面的問題，可能會因為車班誤點，導致上班遲到、電動車突然騎到沒電，要推車回家。另外，特別是長痘期間人如果在外地，要注意在異地搭錯車、找錯路的危機。

▍5.眼尾位置長痘

眼尾的部分是你的夫妻宮位，兩人很容易為了生活瑣事吵架，平常覺得沒什麼事，在長痘期間就會特別放大看小事，這樣的狀況很像女生來生理期一樣，常常會沒來由地發脾氣，讓另一半身心俱疲。若還未婚，就是代表會影響情人間的感情。

▍6.山根位置長痘

山根（鼻梁位置）代表一個人的疾厄宮，要小心自己的身體狀況，平常都是健康寶寶的你，可能會突然鬧肚子疼、容易感冒受風寒，小病痛一定要盡早就醫，不要拖到忍不不才去看病，這樣會更傷自己的身體健康。

▍7.臉頰位置長痘

雙頰長痘痘代表著你的健康運勢低迷，可能是因為長期的飲食不良導致，在長痘的期間，健康運勢會更加明顯的下滑，要多注意腸胃道、呼吸道、過敏的問題。保持早睡早起、三餐正常、定時定量，另外適當的運動會讓身體代謝更好。

▍8.眼下位置長痘

眼睛下方在面相學對應的是子女宮，有孩子的人如果眼下位置長痘，要特別注意孩子的學習狀況或健康狀況有沒有問題，時時關心孩子的各項動態，下班多陪伴孩子。若是未婚者，眼下長痘表示你的人際關係出現問題，要小心口舌是非、小人扯後腿。

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(中時新聞網)