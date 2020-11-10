今年8月蔡英文突然宣布要開放萊豬進口，掀起輿論撻伐，追究開放萊豬進口原因。民進黨立委高嘉瑜11月2日質詢外交部次長曾厚仁，是否政府主動決定開放萊豬而不是美國要求？曾厚仁並未否認。這段答詢內容影片流出，網友看了立馬暴動痛批。

各大社群媒體廣傳高嘉瑜質詢外交部次長曾厚仁影片，引發民眾強烈反彈，網友痛批：「活生生的見識到什麼是吃裡扒外」、「真是舔川普到失去國格」、「原來不是潛規則，是主動獻身，爛透了！」、「奴性太重，天生賤骨，還拉著百姓下水」、「主動提出讓萊豬進來，相關人員就應該辭職下台」。

11月2日，民進黨立委高嘉瑜在立法院外交及國防委員會質詢，就開放萊豬進口質問外交部次長曾厚仁，言詞攻防中，高嘉瑜追問決定開放萊豬「是美國主動要求還是我方自己主動拋出善意？」，曾厚仁回稱「這是我方就整體國家利益作…..」。外交部開始「露餡」，高嘉瑜再問「所以是我方主動拋出善意，但這善意是做給川普，之後如果是拜登」，曾厚仁並未否認是我方主動開放萊豬的說法，改辯稱，我國宣布開放萊豬後，美國兩大黨和拜登都表達歡迎，所以對川普釋出善意之說不正確。萊豬開放不設防內幕，遭原汁原味的立法院質詢影片揭開，難怪網民們群情激憤。

(中時新聞網)