民主黨候選人拜登當選第46任美國總統，台北市長柯文哲10日時引述新加坡首任總理李光耀曾說「2隻大象就算做愛，底下草皮也會倒霉」，意思是陸美大國較勁，台灣要閃一點，並開玩笑直言「川普是瘋狗」。他此言嚇壞不少網友，網友們不禁直呼，「美國阿爸是很記仇的，會給你教訓」。

柯文哲10日赴台北市議會進行市政總質詢，北市議員戴錫欽詢問，柯曾說祕書長陳志銘好鬥、人緣不好，但「瘋狗衝才會贏」，柯答詢「我是在講川普」，此話一出，引發議場全員大笑。戴追問「你說川普是瘋狗？但川普已落選，沒關係，別怕得罪他」。

對此柯文哲也坦承失言，並表示，他媽跟他說，每天講那麼多話，就像吃飯每次咬到舌頭，也許「瘋狗」這2字用得不好，但「瘋瘋才會贏」，陳志銘是事務官裡最敢表達意見，現在最成功的地方就是大家都敢舉手講話

柯文哲形容美國總統川普是瘋狗，在PTT上引起網友熱議，有網友貼出相關新聞直言，「你自己不是說要保持友好，怎麼又罵人瘋狗，根本是說一套做一套」，而其他網友們則表示，「川普好歹現在還是美國總統，柯文哲你是有什麼毛病嗎？」「變回原本柯文哲了，那張臭嘴」、「柯粉狂酸綠營選邊，柯文哲本人則是在議會直接嗆美國總統，沒品不識大局，難怪訪美碰壁」、「抓到啦，説川普瘋狗，美國阿爸是很記仇的，會給你教訓」。

柯文哲稱川普是瘋狗，引起網友熱議。(翻攝自PTT)

(中時新聞網)