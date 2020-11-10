今日（10）天氣仍受東北季風影響，桃園以北及宜蘭地區會有不定時的短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。(氣象局提供)

本周持續受東北季風影響，東北部濕涼有雨，不過「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南方熱帶系統活躍影響，本周台灣西部降雨機率也增加許多。隨著「艾陶」颱風進入越南，今明（10-11）台灣水氣減少。但周四（12）起「梵高」颱風外圍水氣北上，全台各地降雨機會又會增多，其中以北部、東部、南部水氣較明顯。

台灣颱風論壇表示，本周受南方熱帶系統活躍加上北方副熱帶高壓退散影響，有更多水氣輸送來台，也是西部降雨機率最高的一周。隨著「艾陶」進入越南，外圍水氣減少，今明（10-11）台灣降雨減緩，天氣陰涼、偶飄雨為主。而「梵高」颱風則有發展成為中颱趨勢，將在周四（12）穿越菲律賓進入南海，往越南中部前進。

雖然「梵高」對台灣無直接影響，颱風論壇指出，在周四至周六（12-14）梵高穿月菲律賓的這段時間，颱風外圍水氣將飄向台灣，全台降雨將增加，各地都有下雨機會；尤其以北部、東部、南部的水氣較多。不過仍要看實際來台的水氣多寡，才好判斷雨勢大小。

今日（10）天氣仍受東北季風影響，桃園以北及宜蘭地區會有不定時的短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。今各地低溫大約18-22度，北部及東北部局部沿海空曠處及近山區平地溫度會再低些；北台灣高溫約22-23度，其他地區約24-27度。

(中時新聞網)