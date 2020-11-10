位於嘉義縣中埔鄉農會隆興辦事處旁的舊菸葉檢驗廠閒置多年，為提供完善高齡服務，中埔鄉公所爭取瞻基礎建設經費，將把舊菸葉檢驗廠改建成嘉義縣首間多元服務的創新長照場域，今10日舉行動土儀式。（中埔鄉公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

位於嘉義縣中埔鄉農會隆興辦事處旁的舊菸葉檢驗廠閒置多年，為提供完善高齡服務，中埔鄉公所爭取瞻基礎建設經費，將把舊菸葉檢驗廠改建成嘉義縣首間多元服務的創新長照場域，今10日舉行動土儀式。（中埔鄉公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

位於嘉義縣中埔鄉農會隆興辦事處旁的舊菸葉檢驗廠閒置多年，為提供完善高齡服務，中埔鄉公所爭取瞻基礎建設經費，將把舊菸葉檢驗廠改建成嘉義縣首間多元服務的創新長照場域，今10日舉行動土儀式。（中埔鄉公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

位於嘉義縣中埔鄉農會隆興辦事處旁的舊菸葉檢驗廠閒置多年，為提供完善高齡服務，中埔鄉公所爭取瞻基礎建設經費，將把舊菸葉檢驗廠改建成嘉義縣首間結合失智症團體家屋、日間照顧中心與照顧茶館等服務的創新長照場域，今10日舉行動土儀式，預計2021年底完工。

截至2020年10月止，中埔鄉65歲以上老人約8200人，占全鄉18.43％，比例相當高，中埔鄉長李碧菁說，為照顧老勢大，公所積極爭取瞻基礎建設新建「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，獲得衛生福利部補助4119萬6000元，加上公所自籌的630萬4000元，總經費4750萬元，將以舊有公賣局驗菸廠保持原貌改建為多功能長照機構。

占地約890坪的長照園區今舉行動土，未來將由財團法人私立天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會負責營運，亦是嘉義縣首間結合失智症團體家屋、日間照顧中心與照顧茶館等服務的創新長照場域。

李碧菁說，該長照服務園區不僅是中埔鄉第2間日間照顧中心外，也是嘉義縣第1間的失智症團體家屋，指國內外許多研究均提及，「團體家屋」的照顧方法，對失智症老人在生活照顧及減緩退化的成效最佳，而這1間嘉義縣專責照顧失智症者的24小時照顧的團體家屋，由已有12年團體家屋本土服務經驗的中華聖母基金會負責營運，屆時將導入「生活即復健」照顧模式，服務18名失智症長輩。

未來長輩可以在家屋內客廳喝茶聊天，同時適當分擔煮飯、購物、打掃、洗衣等日常生活事務，進住者不是躺在床上等著受照護的環境，而是要讓每個人殘存的生活能力發揮到最大極限，接受必要的照護。另外整個園區的照顧服務員以及專業照顧人力等，將優先進用中埔鄉的鄉親，「由最熟悉的在地人，來照顧社區裡面的長者」。

(中時 )