今又1架運8反潛機進入我西南防空識別區 18:502020/11/10 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運8反潛機(同型機)。(國防部提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機今天上午進入我西南防空識別區。國防部提供 國防部傍晚發布，共軍運8反潛機1架次今天上午進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。 (中時 ) #防空 #西南 #反潛 #國防部 #兵力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞塞拜然擊落俄羅斯Mi-24直升機 趕緊向俄方道歉 16:482020/11/10 軍事 陸晶圓龍頭沒死透 老美繼續殺 韓企砸46億搶陸晶片商機 16:372020/11/10 財經 翻老公手機驚見「陌生長髮女床照」 袁艾菲質問結局超反轉 17:232020/11/10 娛樂 亞美尼亞簽停火協議 抗議民眾闖政府國會洩憤 17:022020/11/10 國際 發票中1萬卻笑不出來 他崩潰曝原因：財神爺我錯了 18:212020/11/10 生活 活化舊消防分隊廳舍 台中梧棲四里聯合活動中心開工 19:202020/11/10 寶島 國旅團新一波補助來了 限平日2天1夜以上行程 15:182020/11/10 生活 周遊氣罵老公感情走失 李朝永十指緊扣放閃「我們廝守到老」 09:212020/11/10 娛樂 19歲男追不到女神毀了她 押山上毆打性侵錄影再逼借款 11:362020/11/10 社會 親子節能Ready go 11／14木柵動物園登場 04:092020/11/10 產業財經 政治熱門新聞 川普若不肯離開白宮 媒體人揭難看下場：美國很現實 - 政治 【政新鮮】蘇貞昌為致電拜登說道歉 王世堅送他「6字箴言」 - 政治 神準預測美國大選結果！俄羅斯美女女巫超能力讓他嘆為觀止 - 政治 美國將遇百年大變局？命理師斷言拜登運勢令人意外 - 政治 與拜登曾2度會面 阿扁斷言川普最終下場 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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