猛獸出沒？北投惡狗成群殘咬浪貓 居民驚爆愛犬險亡

台北市北投區近日有不少網友在地方社團po文表示，奇岩重劃區一帶深夜有成群結隊、像是被有心人士訓練過的狗，會主動攻擊家犬或浪貓。日前更爆出居民帶著愛犬遛狗，遭數隻惡犬圍堵咬傷；另有飼主驚爆愛犬曾遭咬重傷險死。

北市動保處在奇岩、崇仰一路捕捉、管制的犬。(照片/議員 陳重文提供)

北投奇岩重劃區，為北市第一座生態社區，擁有4座公園腹地相當廣，是當地住戶休閒運動好去處。近年完成不少豪宅建案，但因早期工地施工，不少流浪狗群聚，至今仍在附近生活，日前被爆出多起，成群結隊的狗主動攻擊遛狗民眾及愛犬，甚至傳出暗夜有目標性的攻擊幼小浪貓、犬事件。

北投居民驚爆愛犬曾遭惡犬攻擊咬傷。(照片/游定剛 翻攝)

多名網友在地方社團提醒民眾，北投奇岩重劃區、公館路及清江國小一帶，深夜有多隻成犬狗，圍攻一隻瘦小乳牛貓，立刻引起討論。同時《中時新聞網》也接獲民眾投訴，11月初帶著寶貝愛犬散步，行經三合街後半段散步，遭到3隻狗圍攻，狗的背部更被狠咬2處深可見血。

北市動保處深夜捕捉具有攻擊性的流浪犬。(照片/議員 陳重文提供)

根據當地居民透露，奇岩附近狗會追人很可怕，有次先生去崇仰公園遛狗，靠近山邊空地旁，樹林突然衝出1條狗，沒多久又衝出另1條狗圍攻，來不及抱起愛犬，連同先生手、腳多處皆被咬傷。當時獸醫更表示，傷口若再深一點，就會危及性命，雖事隔多時，至今想起仍餘悸猶存；而附近一名李先生表示，曾經有次經過北投路時，整群成犬追著一隻小狗，小狗被咬著脖子後發出慘叫聲，他連忙下車拿傘驅趕狗，竟沒想到這群狗有攻擊性，連人都會攻擊，今天是成人面對都這樣了，換作是小孩該怎麼辦?

北投奇岩重劃區驚傳有惡犬群聚主動攻擊遛狗民眾和家犬。(照片/ 游定剛 拍攝)

成群結隊的惡犬快、狠、準，鎖定目標直接攻擊，像是顆不定時炸彈，搞得民眾心驚驚，《中時新聞網》記者日前實際前往，尋找居民口中的惡犬，深夜直擊穿梭大街小巷，記者晃眼看過去，寧靜無人公園裡，寬敞的草地上、樹叢裡卻一無所獲。

奇岩里里長賴進利無奈表示，捕狗隊抓過多次、設置捕狗籠都抓不到狗。(照片/ 游定剛 拍攝)

奇岩里里長賴進利表示，里內野狗數量不多，目前有幾隻在抓，但應是不同群，而捕狗隊多次來抓未果，已鎖定崇仰山區3處，福主宮、陽明山河後方及崇仰公園白房子等，捕狗隊設置捕狗籠至今都抓不到。

奇岩重劃區浪犬衍生附近居民、學童安危問題，市議員陳重文呼籲動保處應盡速解決。(照片/ 游定剛 拍攝)

市議員陳重文表示，奇岩新社區近4、5年，接獲許多民眾陳情，靠近山區野狗多，其中4隻頻繁出沒，不少騎士、清江國小學童都有被狗追的事件發生，動保處協助追捕，透過民眾口述特徵及照片，較為兇猛的4隻，目前已抓到其中一隻。另3隻藏匿在山上廢棄民宅較難捕捉，目前擔心的是學童及機車騎士安危，陳更呼籲動保處，盡快解決流浪狗衍生的問題，以維護學童及用路人安全。

北投地區流浪犬隻頻繁出沒。(照片/讀者提供)

北投分局配合主管機關北市動保處，協助調閱監視器畫面，動保處動物救援隊代理隊長賴佳倩則表示，近一年未接獲民眾遭犬隻咬傷案件，若有通報流浪犬案件，本處也會加強巡查，而具有攻擊性犬隻，也會精準捕捉模式將犬隻移除。另針對民眾所質疑，特定人士訓練犬隻，於深夜成群放狗攻擊貓案件，近期也未接獲通報。

居民舉報所提供資訊有限，針對特地人士放狗咬死貓的案件，目前也查無事證。原本是當地居民，休閒踏青的公園，在相關單位尚未解決問題前，用路人及家貓、犬危機四伏，恐怕只能自己當心留意了。

(中時新聞網)