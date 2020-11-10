（金管會宣布10月國際板僅6檔債券提前贖回，金額不到10億美元。圖／本報資料照片）

壽險業國際板債券危機解除。金管會10日公布，10月國際板債券僅6檔債券、金額共8.48億美元提前贖回，2019年10月則是有6檔10.59億美元債券提前贖回，即10月是今年以來，首次國際板債券單月提前贖回量不到10億美元，且比去年同期少，提前贖回潮似有暫歇的趨勢。

若國際板債券提前贖回潮停歇，則部分壽險公司的「新利差損」風險可望降低，否則手中4~5％利率的老債券不停被贖回，拿回滿手現金，卻來不及去化，亦或是只能改買2~3％多的債券，對應舊保單的續期保費，即可能出現新的利差損問題。

因為全球利率急劇下降，債券發行人贖回舊債券、改發新債券，可大幅降低資金成本，因此今年前10月國際板債券共有149檔債券提前贖回，贖回金額高達442.34億美元（約合新台幣1.28兆元），創歷史新高紀錄，也是去年同期贖回檔數的6.8倍，贖回金額則是近7.9倍。

而1.28兆元規模的債券被提早贖回，幾乎等於壽險業一年的新契約保費又重新回到手上，必須趕快投資去化，否則放在銀行或沒有投資，一年至少就是2％以上的利差損，所以2020年才有壽險業的國際板贖回潮危機。

但隨著可贖回的債券已陸續贖回，加上第四季債券發行量可能相對較少，所以10月國際板贖回量明顯下降，單月只有6檔、約新台幣245億元的債券贖回，是今年各月的最低量，前9月每月最少都有24億美元、即約新台幣700億元的債券被提早贖回，且今年10月的國際板贖回量首度比去年金額少。

也因為壽險業滿手資金急著去化，且急著重新投資國際板債券，證期局亦宣布，今年前10月共有179檔國際板債券新發行，創歷年同期新高，而前10月累計已新發行國際板債券金額達575.8億美元，約合新台幣1.66兆元，則是已創國際板歷年的全年發行量新高紀錄，即才10個月，國際板新發行金額就已超越2016年全年，當年國際板發行493.73億美元，創歷史最高發行量，2020年前10月已打破此紀錄。

(工商 )