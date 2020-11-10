受惠百貨周年慶刺激買氣，百貨類股在10月營收均奏捷，包括遠百（2903）、寶雅（5904）、滿心（2916）等10月合併營收均逾一成，其中遠百更是連續第三個月成長，且年增達10.58％，寶雅10月營收達14.9億元年增13.6％，服飾代理商滿心亦有13.7％年增長。

寶雅在寶雅、寶家雙通路品牌拓點不停歇挹注下，累計前10月合併營收達144.6億元，續創歷史新高，年增10.5％，目前寶雅電商優化仍在測試中，雖然趕不上電商雙11購物節，但相對在實體店舖與APP同樣能結合線上到線下商機，股價在10日亦開出603元，力挺600元大關。

遠百10月合併營收達37.3億元年增10.58％，累計前10月合併營收288.2億元，仍有－2.25％差差。旗下遠東百貨與轉投資SOGO百貨周年慶如火如荼進行，在遠百周慶至今仍有兩位數成長，加上SOGO百貨11月5日開打人潮業績雙增長兩位數，而使遠百近期在籌碼面由賣轉買，股價相繼增溫，10日漲至24.5元。

滿心10月合併營收亦受惠百貨周年慶帶動，來到1.88億元年增13.71％，累計前10月合併營收已回復到去年同期持平。而第三季財報亦公布淨利1497.4萬元，EPS來到0.27元，劣於去年同期的0.57元。

(工商 )