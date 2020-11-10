「雙11」購物熱在11月11日推到最高點，國泰產險表示，在雙11狂歡節正在展開「快閃活動。

國泰產險表示，針對「雙11」推出「車險狂歡節快閃活動」，從即日起至11月13日天天加碼抽LINE Points1000點，近期車險要續保的民眾，記得活動期間凌晨零點鎖定國泰產險網站，每日投保前100名限定，中獎機率高達50％，今年搶這波最划算，早鳥投保再抽：MacBook+AirPodsPro」。

國泰產進一步指出，只要在活動期間單次同時投保汽車或機車的「強制險」及「任意險」(任意險如車體險、第三人責任險、超額險等），將加碼回饋抽LINE Points點數，每日抽50名，連抽5天，活動期間共抽250名。

另外，若在雙11活動期間在（11/6-11/30）在 PChome 24h雙11線上投保手機、平板保險並選擇全機險方案即可抽SWITCH主機。國泰產險表示，主要是配合雙11電商網站激戰開打，搭配iPhone 12、iPad Pro新機上市，預估消費者此檔購買新機比例大增，國泰產險推出行動裝置保險投保加碼抽獎活動，消費者於PChome 24h購物蘋果、三星旗艦館完成購買手機或平板新機後(不含福利品)，透過專屬連結至國泰產險線上投保行動裝置保險(手機/平板)全機險任一方案，即可抽SWITCH主機。

國泰產險也針對Line好友也有雙11快閃活動，國泰產險表示，從11月10日至12日止，國泰產險LINE官方帳號提供24H不斷線的數位服務，可以隨時查保單、下載強制證、保單到期通知等服務！且限期在三天，首次綁定國泰產險LINE官方帳號(不限保戶)，國泰產險直接請喝7-ELEVEN咖啡一杯， 限量4,000名，送完為止！

(工商 )