科技部中科管理局主辦「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」成績日前出爐！包括中正高工、南科實中、中科實中及安康高中、協同中學、高雄中學等6支隊伍，分別勇奪「冠軍聯盟獎」！參賽團隊的熱情與實力，讓國內外評審按讚，讚揚中科管理局歷時3年培育人才有成。

中科管理局表示，「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」為中科以2020科學園區台中區域賽主辦單位立場，向美國FIRST總部提案，為全球唯一運用5G科技，超越疫情及距離障礙舉辦之FRC競賽。

比賽時，只見選手操控機台、運用戰術，盡力讓場內機器人完成任務；也有選手揮舞旗幟助陣吶喊，透過中華電信協助提供5G設備、訊號及全程技術，11月7日、8日兩天精采賽事於網路全球直播，讓全世界看見台灣學子堅毅韌性的參賽精神。

擔任評審的機械及工程領域教授們表示，今年各隊伍無論操作力、技術能力表現都相當亮眼，此次競賽隊伍表現為近年最旗鼓相當，雖讓評分陷入泥沼，卻見證中科培育國內競賽隊伍的好成績。來自美國FIRST總部的技術顧問Jerry Budd、Bharat Nain 2位工程師也頻頻讚賞今年台灣FRC參賽團隊整體素質令人驚艷。

中科管理局積極培育全國FRC隊伍，於基地架設模擬場地提供參賽隊伍練習空間，更以專業的機具及業師資源，協助團隊解構題目、與協助機台調教，並積極提供技術諮詢與指導等；團隊甚至可將設計圖形檔案上傳中科基地，經與業師線上討論修正後，於場域高速雷射切割製作完成並寄出成品，隨時支援FRC團隊需求。

中科管理局長許茂新表示，中科近年來於台灣機器人領域投入人才培育資源，在本次參賽選手、老師及家長的反應中，獲得最棒的迴響。台灣學子表現專業、熱情以及無限的潛能，期待藉此厚實我國優質的科技產業人才資本。

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