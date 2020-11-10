美元止跌回穩，人民幣兌美元在岸價（CNY）10日收跌313點，盤中一度跌穿6.62，低見6.6273。

人民幣兌美元在岸價收報6.6041，較上日下午4時30分收報6.5728，大跌313點或0.48％；較晚上11時30分最後成交價6.6280，走強239點。

離岸價（CNH）早段亦曾跌破6.62，低見6.6284，截至下午5時44分，離岸價報6.5946，在岸價報6.6030。

官方今日開出的中間價報6.5897，較上日6.6123，升226點或0.34％，連升3日，創逾兩年新高。

交易員指出，受瑞輝疫苗進展及美債孳息率跳漲提振，美元止跌企穩，人民幣承壓，但預計影響時間有限，短期內人民幣將在6.6附近震盪，中期前景則仍看好。

另有交易員認為，當前中美利差優勢仍在，美國聯準會推出刺激政策仍需時日，維持中期美元仍看空思路，人民幣匯率回調空間有限；不過如果疫苗成果繼續快速推進，歐美經濟復甦或好於預期，則人民幣優勢可能下降。

(工商 )