連鎖餐飲集團六角國際（2732）季報出爐，第三季合併營收12.87億元、季增51.30％、年減6.01％；稅後淨利0.55億元、季增289.67％、年減55.95％，每股稅後盈餘（EPS）達1.37元，Q3營收與獲利較Q2大幅成長，顯見六角營運已於第二季落底，第三季營收較去年同期減幅已收歛至個位數，顯示下半年起六角業績開始反彈，預期第四季仍可望維持此力道。

六角同時公布10月營收3.41億元，年減16.29％，年減幅度持續收斂，累計1-10月合併營收33.35億元，年減幅亦已收斂至18.70％。展望2021年，「Chatime日出茶太」預計門店全年淨成長至少兩成，即使二度疫情疑慮再起，對門店營運的影響不若第二季衝擊，此外六角將持續深化與各地經銷夥伴的合作，以及接地氣的成功營銷策略，創造與經銷夥伴的雙贏格局，以期為公司挹注穩定的原物料銷貨收入與加盟及權利金收入的增長。

受到新冠肺炎疫情衝擊，六角營運著重於控制營業費用，第三季營利率達8.76％，季增3.22個百分點，惟受新台幣強勢影響，造成業外匯兌損失約1,329萬元。

第三季起全球各地「Chatime日出茶太」門市幾乎都已恢復正常營業，適逢第三季為手搖茶飲最旺的一季，帶動六角旗下茶飲全品牌業績增溫，加上併購綜效，以及中國境內版圖持續擴張，推升第三季合併營收12.87億元、營業淨利1.12億元、稅後淨利0.55億元，分別較第二季成長51.30％、139.24％及289.67％，每股稅後盈餘（EPS）達1.37元，顯見營運表現已於第二季落底，並自下半年起出現明顯的反彈力道。

六角表示，第三季「Chatime日出茶太」業績相較上半年已見明顯增溫，然尚未完全恢復，也由於營收組合的改變，第三季毛利率較去年同期下滑，惟公司在營業費用控制得宜下，營利率仍有接近9%表現，惟受新台幣強勢影響，造成業外匯兌損失元。

雖然國際疫情依然嚴峻，六角各地經銷夥伴仍站穩全球主要手搖茶飲市場，並且保持擴張。六角與杭州瑞里股權戰略合作，因中國手搖茶飲市場受到疫情影響，小眾品牌逐漸淘汰，旗下「黑瀧堂」持續擴張；而王座國際，亦受惠台灣防疫有成，旗下品牌調整，帶動家庭受眾群明顯成長，第三季虧損情況已有大幅收斂。

(工商 )