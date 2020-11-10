雙11購物節即將到來，香格里拉台南遠東國際大飯店推出相關優惠。（香格里拉台南遠東國際大飯店提供／李宜杰台南傳真）

雙11購物節即將到來，香格里拉台南遠東國際大飯店推出相關優惠。（香格里拉台南遠東國際大飯店提供／李宜杰台南傳真）

雙11購物節即將到來，香格里拉台南遠東國際大飯店推出相關優惠。（香格里拉台南遠東國際大飯店提供／李宜杰台南傳真）

全民瘋購物的雙11購物節即將來臨，再加上今年最後一檔大型國際旅展「2020大台南國際旅展」將於11月20日至23日，在南紡世貿展覽中心開展，香格里拉台南、台北遠東2家飯店線上旅展提前開跑，優惠餐券自即日起至11月30日都可在線上購買，優惠住宿券則配合旅展於11月17日至11月23日推出，整個11月都是餐飲旅遊購物節。

香格里拉台南、台北遠東國際大飯店表示，公司不僅推出多款優惠住宿券2.2折起、餐券5折起，更打出年菜外帶預購與送禮提貨券，提前搶攻年節送禮市場大餅。

今年國內旅遊餐飲消費大爆發，香格里拉台南、台北遠東國際大飯店於甫落幕的台北國際旅展打出漂亮成績單後，再度聯手「2020大台南國際旅展」，向南台灣的消費者推出超激優惠。

提前於雙11購物節在線上開賣的香格里拉台南遠東優惠餐券，相較於往年平均折數約75折，今年更釋出最低5折優惠。為回饋南台灣消費者，也將於11月20至23日「2020大台南國際旅展」，現場購買餐券消費滿6000元，還可獲贈香格里拉台南遠東300元現金抵用券。

11月17日至23日線上旅展住房優惠，包含香格里拉台南遠東主打平日慢慢玩，首推「一泊二食券」5500元（原價1萬5187元）含早餐，還可任選於台南最高景觀中餐廳醉月樓或遠東Cafe自助餐廳午餐或晚餐；超殺折扣2.2折的睡到自然醒「尊榮客房平假日住宿券（不含早餐）」，三天兩夜每張只要4999元，平均一人一晚只要1250元；其他還有「套房買一送一券」2.6折與「豪華閣尊榮客房」雙券組28折。

(中時 )