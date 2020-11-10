桃園市八德茄苳陸橋位於茄苳國小旁，過去是學生放學要道，但隨著設立紅綠燈，校門口轉移，現幾乎鮮少使用。桃園市養護工程處14日至21日辦理「八德區茄苳陸橋拆除工程」，20日晚間9時至21日清晨5時因進行大樑拆除，將全線封閉。

過去茄苳路因為車流量又大又快，為了兒童安全在茄苳國小校門口興建陸橋，不過後來設立紅綠燈，校門口因為校舍興建工程，轉移到另一側，學童幾乎不再使用陸橋，地方早有廢除陸橋的聲音。日前經過校方、民代、地方人士會勘後，養工處將結果送往桃園市道路交通安全督導會報審議通過，決定拆除陸橋。

養工處表示，拆除陸橋有4階段工程。第1階段為14日至17日，每天早上9時至下午5時，將進行帆布包覆防護及樓梯附屬設施斷開拆除。第2階段為18日至19日同樣施工時間，進行樓梯吊離，將封閉單側道路。第3階段則是20日晚間9時到21日上午5時，進行大梁、立柱拆除，將封閉全線道路，提醒民眾注意。

養工處指出，目前拆除陸橋流程為民眾提出申請，並由養工處評估，辦理地方會勘，並將會勘結論送往道安會報評估。桃園市今年已經拆除龜山龍壽陸橋，茄苳陸橋準備拆除。研擬拆除的陸橋中，大溪仁和陸橋已經送道安會報評估，至於龜山宏慶陸橋則是配合捷運施工拆除。

(中時 )