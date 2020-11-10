桃園市八德傑克冒險公園旁有建商為讓建地臨路，10月初在尚未徵收的都市計畫道路以廢棄磚頭等刨除料鋪路，遭民眾檢舉。桃園市養護工程處獲報要求11月前恢復原狀，建商卻僅做半套，養工處表示，已經裁罰6萬，並限期改善，否則再罰30萬。

八德傑克冒險公園旁，有建商買下1處建地，但該建地雖有都市計畫道路，但桃園市政府尚未徵收。日前建商自己以刨除料鋪路，遭到民眾檢舉。養工處10月3日前往會勘，要求建商11月前要改善。

不過民眾投訴，建商只改善一半，尚有一半道路明顯可見磚塊露出，擔心這些廢棄的刨除料將永留地方，不僅看了噁心，更擔心有汙染疑慮。另外建商日前鋪好的道路，雖然已有一半道路將廢料清走，但也有不少民眾擅自停車。居民說，該都計道路規畫許久，地方也希望盡快開路，除了方便，也避免無人維護、雜草叢生。

養工處表示，該條道路已有7、8成土地屬於國有，礙於經費有限，但仍有部分土地是私有地尚未徵收。至於建商擅自鋪路，日前稽查後，建商已經有改善。養工處強調，但仍有部分尚未改善，已函送桃園市都市發展局裁處6萬元罰鍰，另有30天陳述、改善期，因裁罰公文在11月9日發出，建商若至12月8日前尚未改善，將可裁罰30萬，並由養工處清除刨除料，再向建商求償相關費用。

(中時 )