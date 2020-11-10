桃園市教育局去年高中以下有106件校安通報濫用藥物，其中有2件是小學生。桃園市教育局以5項反毒宣導因應，其中10日「YOUNG光小小兵」反毒戲劇表演在桃園中山國小舉辦，邀請親子、師生一起參加，建立正確反毒觀念。

根據校安通報濫用藥物數，桃園去年高中職有65件、國中有39件，國小甚至有2件，而全國僅有5件。雖然國小濫用藥物都是學生誤食，並未上癮，但桃園市教育局不敢輕忽，以5項反毒宣導應對。

如反毒布袋戲是與台中五洲園布袋戲合作，全程使用台語，並結合忠孝節義故事演出。還有桌遊反毒，則是用桌遊上演吸毒情境，讓學生知道毒品可怕。還有與蕭靜文舞蹈合作，以藝術形式，從舞蹈中結合反毒。更特別的還讓學生戴上3D眼鏡觀看電影，臨場了解吸毒者狀況。除此之外若有學生吸毒案例，也會帶領他們爬百岳，從山岳中戒斷毒品。

其中「YOUNG光小小兵」原本每年在校園固定舉辦20場，但今年因為疫情影響，上半年停辦，因此僅舉辦下半年10場，10日在桃園市學生人數最多的中山國小舉辦，結合戲劇和反毒重大議題進行宣導，還邀請家長、師生一起參加。

警方指出，學生接觸毒品管道多為受到同儕、學長姊吸引，多數在好奇、炫耀心態下使用毒品，最後導致上癮，除了學生自己勇於避免誘惑，家長也要關心孩子。

(中時 )