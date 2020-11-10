大陸消費金融、汽車金融行業迎來政策性利多。據財聯社報導，大陸銀保監會辦公廳下發文件，允許相關機構的撥備覆蓋率可降低至130％，促進消費金融、汽車金融公司增強可持續發展能力，提升金融服務質效。業內人士看來，這份文件最為關鍵的是擴充了消費金融公司和汽車金融公司的融資管道。

從該文件全文可顯示，在擴展融資管道和增加資本充足手段方面，放寬包括可在銀行業信貸資產登記流轉中心盤活存量信貸；符合條件的相關機構可在銀行間市場發行二級資本債券等。

市場人士指出，若消費金融公司獲准進行信貸資產收益權轉讓以及二級資本債，將進一步拓展並加強馬上消費的融資工具、管道與資本補充的通路，有利進一步提高消費金融公司的資本和抗風險能力，支持消費金融公司做好普惠金融。

招聯金融首席分析師董希淼表示，業界一直呼籲消費金融公司的撥備覆蓋率可以向下調整。觀察近年大陸商業銀行的撥備覆蓋率標準也已從150％下調至120％，今年中小銀行撥備覆蓋率再度下調20個基點。作為商業銀行的補充，消費金融公司的撥備覆蓋率下降也勢在必行。

(旺報 )