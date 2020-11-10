36歲的劉姓男子和認識才18天的嫩妻結婚。沒想到幾個月後，被這名嫩妻騙走40萬元人民幣(約新台幣172萬元)存款，女方行蹤不明。倒楣的他不但人財兩失，最後還被告騙婚，慘遭網友霸凌長達半年。

劉姓男子在海外留學取得碩士學位，回到大陸之後因為忙於工作，一直沒有找到合適對象。去年四月他透過交友平台認識張小姐。儘管女方比他小10歲，兩人卻一見如故，雙方才認識18天就瞞著父母公證結婚。

家有嫩妻，劉姓男子呵護至極，還把家中所有資產毫無保留的告訴她。不料，嫁入門沒幾個月，新婚妻子就領走劉姓男子父母的30萬元人民幣養老金和自己10萬元人民幣存款離家出走，自此音訊全無。

根據大陸媒體報導，報案之後，他才發現妻子的身分都是偽造。沒多久，劉姓男子接獲法院的起訴書，原來是太太提告，捏造情節控訴他騙婚。事情在網路上傳開，還引來網友撻伐辱罵和霸凌長達半年。

人財兩空的被害人，心理也嚴重受創。後來還發現，娶進門的妻子離家出走後的幾個月哩，一直與其他男子同居在一起，綠光罩頂。如今，一時衝動閃婚的他，生活陷入困頓，一無所有，決定對捲款的妻子和外遇男子提出告訴。

(中時新聞網)