北市副市長黃珊珊被視為市長柯文哲2022接班人，議員李柏毅10日質詢，黃珊珊是否確定參選，柯不諱言「我認為會選啦！」強調黃很認真學習，自己也是很好的教練。黃也坦言，從當議員開始就在準備了。

2022台北市長潛在人選，民進黨被點名呼聲最高的衛福部長陳時中、國民黨為立委蔣萬安，民眾黨則推黃珊珊，李柏毅詢問，論親和力、意志力、競爭力，柯分別給此3人打多少分數。

「都差不多，3個都滿分！」柯說，考第1名的條件是第2名比第1名差，平常還看不出來，必須遇到事件才能知道「意志力」，黃的意志力當然好，但不曉得其他人，陳與蔣還是問號，黃則是5分滿分，但現在連模擬考的時間都還沒有。

柯說，本來今年3月1日認為美國總統川普一定當選，但5月1日後就發現麻煩了，投票前1、2周更是不妙，所以不管美國還是台灣選舉，政治的局勢都變化太快，因此陳與蔣要不要選，還不曉得。

李問「黃是否確定參選？」柯直言「我認為會選啦！」黃則說，自己跟當議員時一樣，從當議員時就開始準備了，但現在都還在讀書，等考試到的時候再說。至於對蔣、陳2人的表現，黃說「相信市民自有公評」。

(中時 )